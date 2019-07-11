У Києві затримали турка, якого розшукував Інтерпол за вбивство професора (відео)
На початку липня зловмисника оголошено у міжнародний розшук
У Києві оперативники карного розшуку Національної поліції затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, 47-річному іноземцю правоохоронні органи Республіки Туреччина інкримінують вбивство та участь у злочинній організації. Фігурант підозрюється у вбивстві професора одного з університетів.
Відповідно до рішення 5-го мирового кримінального суду міста Анкара було видано ордер на арешт чоловіка. На початку липня зловмисника оголошено у міжнародний розшук.
Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції провели оперативно-розшукові заходи та встановили місце перебування розшукуваного. Затримали зловмисника на території Голосіївського району Києва.
Наразі вирішується питання щодо тимчасового арешту затриманого іноземця.