У Києві затримали турка, якого розшукував Інтерпол за вбивство професора (відео)



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Розшукуваного іноземця затримали у Голосіївському районі Києва Фото: Нацполіція

На початку липня зловмисника оголошено у міжнародний розшук

У Києві оперативники карного розшуку Національної поліції затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, 47-річному іноземцю правоохоронні органи Республіки Туреччина інкримінують вбивство та участь у злочинній організації. Фігурант підозрюється у вбивстві професора одного з університетів.

Відповідно до рішення 5-го мирового кримінального суду міста Анкара було видано ордер на арешт чоловіка. На початку липня зловмисника оголошено у міжнародний розшук.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції провели оперативно-розшукові заходи та встановили місце перебування розшукуваного. Затримали зловмисника на території Голосіївського району Києва.

Наразі вирішується питання щодо тимчасового арешту затриманого іноземця.