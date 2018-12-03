У Бучі Toyota знесла стовп: дорога заблокована
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Розсилка
Внаслідок ДТП стовп впав на дорогу та перекрив її
Фото: Київ оперативний
ДТП сталося через слизьку дорогу
У селищі Буча, що під Києвом, через слизьку дорогу водій позашляховика Toyota вилетів з дороги та в'їхав у стовп. Про це повідомляє «Київ оперативний».
У повідомленні йдеться, що внаслідок ДТП стовп впав на дорогу та перекрив її.
«На щастя, обійшлося без жертв та травмованих», - додає «Київ оперативний».
Зазначимо, що у Києві через ожеледицю постраждали вже тисяча людей.
«З 14 листопада, коли сталися перші випадки травмування через ожеледицю, по 2 грудня в Києві на вулицях постраждала 951 людина. З них - 853 дорослих і 98 дітей», - повідомила прес-секретар Департаменту охорони здоров'я Київської міської адміністрації Наталія Вишневська.