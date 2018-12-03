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    Новини

    У Києві через ожеледицю постраждали вже тисяча людей

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    У Києві через ожеледицю постраждали вже тисяча людей

    Тільки за 2 грудня на слизьких тротуарах травмувалися 74 людини

    З початку снігопадів у цьому році (з 14 листопада) внаслідок ожеледиці на вулицях Києва постраждали майже тисяча людей.

    Про це в коментарі 44.ua повідомила прес-секретар Департаменту охорони здоров'я Київської міської адміністрації Наталія Вишневська.

    «З 14 листопада, коли сталися перші випадки травмування через ожеледицю, по 2 грудня в Києві на вулицях постраждала 951 людина. З них - 853 дорослих і 98 дітей», - заявила Вишневська.

    Водночас, за її словами, тільки за 2 грудня на тротуарах травмувалися 74 людини.

    Крім того, як повідомили у Департаменті охорони здоров'я КМДА, на вихідних від переохолодження до лікарень потрапили 5 осіб, ще одна людина отримала обмороження.

    Раніше повідомлялося, що у Києві зростає кількість хворих на грип. За минулий тиждень захворюваність на грип та ГРВІ збільшилася на 4,1%.

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