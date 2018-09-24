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    У столиці в будинках на чотирьох вулицях немає води через аварії (адреси)

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    У столиці в будинках на чотирьох вулицях немає води через аварії (адреси)

    Аварійні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 24 вересня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє «Київводоканал».

    Аварійні бригади компанії працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

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    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Довнар-Запольського, 4, 5, 5/1; 
    • вул. Дегтярівська, 19а; 
    • вул. Тимірязівська, 40-50; 
    • вул. Яблонська, 1а.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які проводитимуться цього тижня. Дивіться, за якими адресами буде відключено водопостачання.

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