У столиці в будинках на чотирьох вулицях немає води через аварії (адреси)
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Аварійні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 24 вересня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє «Київводоканал».
Аварійні бригади компанії працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Довнар-Запольського, 4, 5, 5/1;
- вул. Дегтярівська, 19а;
- вул. Тимірязівська, 40-50;
- вул. Яблонська, 1а.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які проводитимуться цього тижня. Дивіться, за якими адресами буде відключено водопостачання.