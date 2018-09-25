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    Новини

    У будинках на трьох вулицях Києва немає води через аварії (адреси)

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    У будинках на трьох вулицях Києва немає води через аварії (адреси)

    У «Київводоканалі» обіцяють ліквідувати пошкодження протягом доби

    У вівторок, 25 вересня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Ревуцького 7А;
    • вул. Льва Толстого 23/1;
    • вул. Яблонська 1А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - повідомляють у «Київводоканалі».

    Нагадаємо, «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які проводитимуться цього тижня. Дивіться, за якими адресами буде відключено водопостачання.

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