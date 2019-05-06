  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У будинку в Києві вогонь охопив шість балконів, два згоріли вщент

    • Розсилка
    У будинку в Києві вогонь охопив шість балконів, два згоріли вщент

    Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували з палаючої квартири чоловіка

    У неділю, 5 травня, сталася пожежа в 5-поверховому житловому будинку на вул. Волгоградській, 15, що в Солом’янському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:06.

    По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла на балконі однієї із квартир на 3-му поверсі житлового будинку з розповсюдженням полум’я на кімнату цієї ж квартири, а також на 5 суміжних балконів, повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

    Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували з палаючої квартири чоловіка та з ознаками отруєння продуктами горіння передали його працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

    О 22:37 пожежу рятувальникам вдалося локалізувати на площі 40 кв. м, а о 23:01 – ліквідувати.

    Внаслідок пожежі 2 із 6-ти балконів згоріли повністю, в кімнаті вогнем пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю.

    До ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

    пожежа ДСНС рятувальники будинок чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ