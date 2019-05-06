У будинку в Києві вогонь охопив шість балконів, два згоріли вщент



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Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували з палаючої квартири чоловіка

У неділю, 5 травня, сталася пожежа в 5-поверховому житловому будинку на вул. Волгоградській, 15, що в Солом’янському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:06.

По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла на балконі однієї із квартир на 3-му поверсі житлового будинку з розповсюдженням полум’я на кімнату цієї ж квартири, а також на 5 суміжних балконів, повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували з палаючої квартири чоловіка та з ознаками отруєння продуктами горіння передали його працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

О 22:37 пожежу рятувальникам вдалося локалізувати на площі 40 кв. м, а о 23:01 – ліквідувати.

Внаслідок пожежі 2 із 6-ти балконів згоріли повністю, в кімнаті вогнем пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю.

До ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовуються.