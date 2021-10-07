У центрі Києва масштабна акція протесту: вийшли близько 10 тис. осіб (фото)

Мітингувальники йдуть колоною до Кабінету міністрів та Верховної Ради

У Всесвітній день дій за гідну працю відбувається Всеукраїнська акція протесту профспілок

У четвер, 7 жовтня, представники Федерації профспілок України вийшли на акцію протесту в Києві. Майже 10 тисяч людей зібралися вранці під червоним корпусом Київського національного університету ім. Шевченка, повідомляє Укрінформ.

Акція проходить під гаслом «Захистимо свої трудові права і свободи на об’єднання в профспілки. Здобудемо краще життя!».

Люди тримають гасла «Захистимо свої трудові права», «Жодних урізань трудових прав», «Ні диктату корпорацій – Україні гідну працю», «Робочі місця і гідна зарплата – працюємо в Україні».

Учасники акції виступають проти «антитрудових та антипрофспілкових законопроєктів» від влади.

Мітингарі вимагають ухвалення нового Трудового кодексу, «який захистить людей праці», а також доступні для населення справедливі ціни на український газ, тарифи на електроенергію та комунальні послуги.

Окрім того, профспілки виступають за дотримання визначених законами України розмірів грошових виплат і соціального захисту громадян, зокрема: мінімальної заробітної плати – 6900 грн; мінімальної пенсії – 3600 грн; посадового окладу першого тарифного розряду у бюджетній сфері – 6500 грн.

Також на акції вимагають до кінця цього року виплатити заборговану 140 тисячам працівникам заробітну плату у розмірі майже 4 млрд грн.

Мітингувальники мають намір пройти колоною до Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Рух автотранспорту в районі проведення акції частково перекрито. Також внесені зміни у маршрути курсування громадського транспорту.