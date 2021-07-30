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    На Банковій сталися сутички на ЛГБТ-акції, поліція застосувала газ

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    Біля Офісу президента відбувається акція ЛГБТ-спільноти - На Банковій сталися сутички на ЛГБТ-акції, поліція застосувала газ
    Біля Офісу президента відбувається акція ЛГБТ-спільноти
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Затримано кількох учасників конфлікту

    У Києві біля Офісу президента відбулися сутички на ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Про це повідомляє РБК-Україна.

    За попередньою інформацією, затримано кількох учасників конфлікту.

    На акцію прийшли також представники праворадикальних організацій.

    Акція на підтримку ЛГБТ-спільноти мала пройти в форматі рейву. Її вже спробували зірвати – зокрема, під Офісом президента знайшли підозрілу сумку, її перевіряли вибухотехніки.

    Як з'ясувалося, вибухівки в сумці немає, власник сумки знайшовся.

    Нагадаємо, цьогоріч Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня.

    ЛГБТ і заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця-2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня.

    Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.

    Раніше стало відомо, що цьогорічні заходи ЛГБТ-спільноти – КиївПрайд, – які зазвичай проходять у червні, через пандемію було перенесено на вересень.

    Дивіться також: КиївПрайд-2019. Великий фоторепортаж із Маршу рівності
    Теги: Національна поліція України ЛГБТ бійка протести у Києві Офіс президента
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    На Банковій сталися сутички на ЛГБТ-акції, поліція застосувала газ