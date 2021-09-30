Центром Києва пройшла колона антивакцинаторів (відео)

На акцію проти вакцинації від коронавірусу вийшли кілька сотень осіб

Вимоги антивакцинаторів наразі невідомі

У четвер, 30 вересня, противники вакцинації від коронавірусу вийшли на акцію протесту в Києві.

Колона з кількох сотень людей пройшла вулицею Великою Васильківською. Відповідне відео опублікував «Київ оперативний».

Люди йшли проїжджою частиною. Попереду колони їхав автомобіль, із гучномовців якого звучало: «Прокидайся, ти вільна людина. Повертайся до нормального життя».

Учасники акції несли прапори. За порядком стежили правоохоронці. Вимоги учасників маршу наразі невідомі.

Нагадаємо, уряд збирається ввести обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи.

Зокрема, в Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що на медиків вимога обов'язкової вакцинації не поширюється з двох причин.