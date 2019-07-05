У центрі Києва сталася стрілянина



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Правоохоронці встановлюють обставини інциденту на Бессарабській площі

У п’ятницю, 5 липня, близько 13-ї години до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на Бессарабській площі. Оперативний черговий на місце події направив слідчо-оперативну групу управління поліції та співробітників карного розшуку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що у супермаркеті була черга, коли у приміщення зайшов чоловік. Молодик почав конфліктувати з покупцями, а потім вийшов на вулицю та зробив кілька пострілів вгору зі стартового пістолета та втік.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На даний час слідчі опитують свідків та очевидців даного конфлікту, а оперативники вилучають записи з камер відеоспостереження. Зокрема з місця події експерти вилучають дві гільзи.

Подія належним чином зареєстрована у Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації цієї події.

Як повідомлялося, сьогодні також в Оболонському районі Києва сталася стрілянина: під обстріл потрапив автомобіль Opel.