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    У Києві невідомі обстріляли автомобіль (фото, відео)

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    Два отвори від пострілів припали на пасажирську сторону Opel - У Києві невідомі обстріляли автомобіль (фото, відео)
    Два отвори від пострілів припали на пасажирську сторону Opel
    Фото: Інформатор

    У машині нікого не було, тому обійшлося без постраждалих

    У п'ятницю, 5 липня, в Оболонському районі Києва сталася стрілянина: під обстріл потрапив автомобіль Opel. Попередньо, в салоні машини нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.

    Інцидент стався близько 11:00 на вулиці Малиновського, 6б. Про це повідомляє Інформатор.

    Два отвори від пострілів припали на пасажирську сторону Opel.

    На даний момент невідомо, з якої зброї стріляли. Однак помітно, що цілилися в пасажира на передньому сидінні. Зазначимо, що скло в автомобілі затоновано.

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    У Києві невідомі обстріляли автомобіль (фото, відео)
    У Києві невідомі обстріляли автомобіль (фото, відео)
    У Києві невідомі обстріляли автомобіль (фото, відео)
    У Києві невідомі обстріляли автомобіль (фото, відео)
    У Києві невідомі обстріляли автомобіль (фото, відео)
    У Києві невідомі обстріляли автомобіль (фото, відео)
    У Києві невідомі обстріляли автомобіль (фото, відео)
    У Києві невідомі обстріляли автомобіль (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місце події прибула патрульна поліція, а пізніше - слідчо-оперативна група. По прибуттю слідчі не виявили господаря машини на місці події.

    Слідчі шукають свідків інциденту для з'ясування всіх деталей. Подробиці події встановлюються.

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