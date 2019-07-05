У Києві невідомі обстріляли автомобіль (фото, відео)



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Два отвори від пострілів припали на пасажирську сторону Opel Фото: Інформатор

У машині нікого не було, тому обійшлося без постраждалих

У п'ятницю, 5 липня, в Оболонському районі Києва сталася стрілянина: під обстріл потрапив автомобіль Opel. Попередньо, в салоні машини нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.

Інцидент стався близько 11:00 на вулиці Малиновського, 6б. Про це повідомляє Інформатор.

Два отвори від пострілів припали на пасажирську сторону Opel.

На даний момент невідомо, з якої зброї стріляли. Однак помітно, що цілилися в пасажира на передньому сидінні. Зазначимо, що скло в автомобілі затоновано.

На місце події прибула патрульна поліція, а пізніше - слідчо-оперативна група. По прибуттю слідчі не виявили господаря машини на місці події.

Слідчі шукають свідків інциденту для з'ясування всіх деталей. Подробиці події встановлюються.