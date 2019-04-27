У центрі Києва запрацювали фонтани (фото)



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Фото: прес-служба КМДА

У Київській міськдержадміністрації просять громадян не купатися у фонтанах

27 квітня відновили роботу шість фонтанів у центрі Києва. Зокрема, це фонтани на Майдані Незалежності – «Великий» та комплекс «Малі» фонтани, «Водяна куля», «Каскадний» і «Засновники Києва», фонтан «Хрещатик» на вул. Хрещатик, 25.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Фонтани «Великий» та «Малі» на Майдані Незалежності, а також комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу, який свою роботу розпочне вже з 1 травня, працюватимуть у режимі світломузичного шоу.

У міськдержадміністрації просять громадян не купатися у фонтанах, що може призвести до травмування людей та псування обладнання.

Також фахівці просять киян та гостей міста не кидати у фонтани сміття, бо це може спричинити поломку.

Нагадаємо, біля Національної опери у Києві запрацював світломузичний фонтан.