У центрі Києва зіткнулися Range Rover і Tesla: джип влетів у натовп пішоходів



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Постраждали щонайменше чотири людини

У центрі Києва на перетині вулиць Саксаганського та Льва Толстого Range Rover влетів у натовп пішоходів, в результаті чого щонайменше чотири людини постраждали. Про це повідомляє Київ.Оперативний.

Як повідомляється, аварія сталася близько 18:05.

За попередньою інформацією, автомобіль Range Rover пересувався по вулиці Льва Толстого, а Tesla - по вулиці Саксаганського. На перетині вулиць машини зіткнулися. Від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, де в цей момент були пішоходи. Після чого Range Rover врізався ще один автомобіль, який за інерцією зачепив наступну машину.

До прибуття медиків очевидці надавали першу допомогу постраждалим пішоходам. Попередньо, постраждали щонайменше чотири людини, двоє з них у важкому стані. На місці продовжують працювати правоохоронці. Подробиці аварії з'ясовуються.

За словами очевидців, водій Range Rover перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом.