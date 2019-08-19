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    У центрі Києва зіткнулися Range Rover і Tesla: джип влетів у натовп пішоходів

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    У центрі Києва зіткнулися Range Rover і Tesla: джип влетів у натовп пішоходів

    Постраждали щонайменше чотири людини

    У центрі Києва на перетині вулиць Саксаганського та Льва Толстого Range Rover влетів у натовп пішоходів, в результаті чого щонайменше чотири людини постраждали. Про це повідомляє Київ.Оперативний.

    Як повідомляється, аварія сталася близько 18:05.

    За попередньою інформацією, автомобіль Range Rover пересувався по вулиці Льва Толстого, а Tesla - по вулиці Саксаганського. На перетині вулиць машини зіткнулися. Від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, де в цей момент були пішоходи. Після чого Range Rover врізався ще один автомобіль, який за інерцією зачепив наступну машину.

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    У центрі Києва зіткнулися Range Rover і Tesla: джип влетів у натовп пішоходів
    У центрі Києва зіткнулися Range Rover і Tesla: джип влетів у натовп пішоходів
    У центрі Києва зіткнулися Range Rover і Tesla: джип влетів у натовп пішоходів
    У центрі Києва зіткнулися Range Rover і Tesla: джип влетів у натовп пішоходів
    У центрі Києва зіткнулися Range Rover і Tesla: джип влетів у натовп пішоходів
    У центрі Києва зіткнулися Range Rover і Tesla: джип влетів у натовп пішоходів
    У центрі Києва зіткнулися Range Rover і Tesla: джип влетів у натовп пішоходів
    У центрі Києва зіткнулися Range Rover і Tesla: джип влетів у натовп пішоходів
    У центрі Києва зіткнулися Range Rover і Tesla: джип влетів у натовп пішоходів
    У центрі Києва зіткнулися Range Rover і Tesla: джип влетів у натовп пішоходів

    До прибуття медиків очевидці надавали першу допомогу постраждалим пішоходам. Попередньо, постраждали щонайменше чотири людини, двоє з них у важкому стані. На місці продовжують працювати правоохоронці. Подробиці аварії з'ясовуються.

    За словами очевидців, водій Range Rover перебував у стані алкогольного сп'яніння.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом.

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