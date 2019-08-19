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    У центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом (фото, відео)

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    Інцидент стався на перетині вулиць Садової та Інститутської - У центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом (фото, відео)
    Інцидент стався на перетині вулиць Садової та Інститутської
    Фото: УНН

    В автомобілі поліція знайшла порожню пляшку з-під горілки

    На перехресті вулиць Садової на Інститутської у центрі Києва за кермом автомобіля виявили водія без тями. В автомобілі на державній російській реєстрації знайшли також порожню пляшку з-під горілки. На на дзеркалі висіла жіноча спідня білизна.

    Як повідомляє УНН, водій авто повертав із Садової на Інститутську і прямо на повороті заснув за кермом. Очевидці кажуть, що він був у стані алкогольного сп’яніння.

    В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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    Очевидці намагалися розбудити чоловіка, проте марно. У результаті довелося розбити вікно автівки, аби витягнути його з автомобіля. Чоловіка помістили до карети швидкої допомоги. Зі слів поліцейських, на той час з моменту втрати свідомості до тями він так і не прийшов.

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    У центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом (фото, відео)
    У центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом (фото, відео)
    У центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом (фото, відео)
    У центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом (фото, відео)
    У центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом (фото, відео)

    Нагадаємо, на Гостомельському шосе автомобіль однієї зі служб таксі з’їхав із проїжджої частини та врізався у електроопору. В результаті зіткнення 35-річна пасажирка загинула на місці, 45-річний водій та 33-річний пасажир госпіталізовані до лікарняних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.

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