У центрі столиці з’явилася нова мініатюрна скульптура (фото)



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Фото: Юлія Бевзенко Скульптурку слоника присвячено київському відродженню

Скульптурку слоника встановлено в рамках проекту «Шукай»

У центрі Києва біля Арки Дружби народів з’явилася нова міні-скульптура в рамках проекту «Шукай». Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook автор проекту Юлія Бевзенко.

Нова бронзова скульптурка - київський слоник.

«У 1930-ті роки в Хрещатому парку (Купецький сад, Піонерський парк) з'явились численні водяні басейни і фонтани (автор фонтанів – Михайло Фролов), серед них була окраса парків на схилах міста – фонтан «Слон», який розміщувався в тому місці, де стояла літня будівля Купецького клубу. З хобота «Слона» бив шестиметровий струмінь води, доповнювали ефект зустрічні потоки вздовж бортика. Фонтан відразу полюбився і дітям, і батькам. Конструкція виявилася досить стійкою, фонтан один з небагатьох пережив військові бомбардування і після війни став символом міста, яке вистояло, символом відродження. Його любили зображувати на післявоєнних листівках, знімати у фільмах… Фонтан «Слон» простояв у парку до 1970-х років», - розповідає Бевзенко.

За її словами, скульптурку слоника присвячено київському відродженню.

«Ми присвячуємо його всім нашим батькам-киянам та їхнім батькам, які пам‘ятають про слоника та про найкращі роки свого життя», - зазначила вона.

Нагадаємо, на початку вересня міні-скульптурка київського торта постраждала від рук вандалів.

Раніше у Києві з'явився ще один міні-символ: знамените столичне «сухе варення» тепер увічнено в бронзі.

Також київський трамвай і київський самохідний екіпаж увічнено у бронзі.

А нещодавно на Воздвиженці з'явилася ще одна скульптурка - «Київська плінфа».

Також є встановили котлету по-київськи, київський каштан. Загалом має бути 12 скульптур проекту «Шукай».