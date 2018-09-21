  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі столиці з’явилася нова мініатюрна скульптура (фото)

    • Розсилка
    Скульптурку слоника присвячено київському відродженню - У центрі столиці з’явилася нова мініатюрна скульптура (фото)
    Фото: Юлія Бевзенко
    Скульптурку слоника присвячено київському відродженню

    Скульптурку слоника встановлено в рамках проекту «Шукай»

    У центрі Києва біля Арки Дружби народів з’явилася нова міні-скульптура в рамках проекту «Шукай». Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook автор проекту Юлія Бевзенко.

    Нова бронзова скульптурка - київський слоник.

    Читайте також

    «У 1930-ті роки в Хрещатому парку (Купецький сад, Піонерський парк) з'явились численні водяні басейни і фонтани (автор фонтанів – Михайло Фролов), серед них була окраса парків на схилах міста – фонтан «Слон», який розміщувався в тому місці, де стояла літня будівля Купецького клубу. З хобота «Слона» бив шестиметровий струмінь води, доповнювали ефект зустрічні потоки вздовж бортика. Фонтан відразу полюбився і дітям, і батькам. Конструкція виявилася досить стійкою, фонтан один з небагатьох пережив військові бомбардування і після війни став символом міста, яке вистояло, символом відродження. Його любили зображувати на післявоєнних листівках, знімати у фільмах… Фонтан «Слон» простояв у парку до 1970-х років», - розповідає Бевзенко.

    За її словами, скульптурку слоника присвячено київському відродженню.

    «Ми присвячуємо його всім нашим батькам-киянам та їхнім батькам, які пам‘ятають про слоника та про найкращі роки свого життя», - зазначила вона.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У центрі столиці з’явилася нова мініатюрна скульптура (фото)
    У центрі столиці з’явилася нова мініатюрна скульптура (фото)
    У центрі столиці з’явилася нова мініатюрна скульптура (фото)
    У центрі столиці з’явилася нова мініатюрна скульптура (фото)
    У центрі столиці з’явилася нова мініатюрна скульптура (фото)

    Нагадаємо, на початку вересня міні-скульптурка київського торта постраждала від рук вандалів.

    Раніше у Києві з'явився ще один міні-символ: знамените столичне «сухе варення» тепер увічнено в бронзі.

    Також київський трамвай і київський самохідний екіпаж увічнено у бронзі.

    А нещодавно на Воздвиженці з'явилася ще одна скульптурка - «Київська плінфа»

    Також є встановили котлету по-київськи, київський каштан. Загалом має бути 12 скульптур проекту «Шукай».

    Читайте також
    Київ мистецтво кияни парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ