У центрі Києва з'явився ще один наземний перехід-дублер



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Раніше пішоходи у цій частині вулиці Васильківської порушували правила дорожнього руху, перебігаючи дорогу без наземного переходу

Наземний перехід облаштували на перехресті вулиць Васильківської та Фізкультурної поблизу метро «Олімпійська»

У Києві на вулиці Великій Васильківській біля станції метро «Олімпійська» поряд з підземним переходом з’явився наземний перехід-дублер. Про це йдеться на сторінці Центру організації дорожнього руху у Facebook.

Зазначається, що відтепер пішоходам не обов’язково спускатися під землю. «Працівники Центру організації дорожнього руху встановили два пішохідні світлофори», - йдеться у повідомленні.

«Ми запровадили на перехресті Великої Васильківської / Фізкультури нову схему організації дорожнього руху, що передбачає облаштування наземного пішохідного переходу. Встановили два пішохідні світлофори та два дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний перехід». Звичайно, можна і надалі користуватися підземкою, але такої необхідності відтепер немає», - зазначили у Центрі.

Комунальники стверджують, що раніше саме на перехресті вулиць Васильківської і Фізкультури пішоходи часто порушували правила дорожнього руху, перебігаючи дорогу.