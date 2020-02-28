  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Києва з'явився ще один наземний перехід-дублер

    • Розсилка
    Раніше пішоходи у цій частині вулиці Васильківської порушували правила дорожнього руху, перебігаючи дорогу без наземного переходу&nbsp; - У центрі Києва з'явився ще один наземний перехід-дублер
    Раніше пішоходи у цій частині вулиці Васильківської порушували правила дорожнього руху, перебігаючи дорогу без наземного переходу 

    Наземний перехід облаштували на перехресті вулиць Васильківської та Фізкультурної поблизу метро «Олімпійська»

    У Києві на вулиці Великій Васильківській біля станції метро «Олімпійська» поряд з підземним переходом з’явився наземний перехід-дублер. Про це йдеться на сторінці Центру організації дорожнього руху у Facebook.

    Зазначається, що відтепер пішоходам не обов’язково спускатися під землю. «Працівники Центру організації дорожнього руху встановили два пішохідні світлофори», - йдеться у повідомленні. 

    «Ми запровадили на перехресті Великої Васильківської / Фізкультури нову схему організації дорожнього руху, що передбачає облаштування наземного пішохідного переходу. Встановили два пішохідні світлофори та два дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний перехід». Звичайно, можна і надалі користуватися підземкою, але такої необхідності відтепер немає», - зазначили у Центрі. 

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У центрі Києва з'явився ще один наземний перехід-дублер
    У центрі Києва з'явився ще один наземний перехід-дублер
    У центрі Києва з'явився ще один наземний перехід-дублер

    Комунальники стверджують, що раніше саме на перехресті вулиць Васильківської і Фізкультури пішоходи часто порушували правила дорожнього руху, перебігаючи дорогу.

    Київ метро дороги Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ