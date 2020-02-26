У Раді хочуть надати поліції додаткову підставу для зупинки водіїв
Наразі поліція може зупиняти водіїв, якщо є порушення правил дорожнього руху
Ініціативу обговорять як у парламенті, так і з громадськістю
Поліції можуть дозволити зупиняти водіїв для перевірки на стан алкогольного сп'яніння.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від фракції «Слуга народу», голова комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
«Сьогодні поліція може зупиняти виключно у разі, якщо є порушення правил дорожнього руху. Обговорюється варіант - у разі зупинки авто для перевірки на стан алкогольного сп'яніння, чітко обмежити повноваження правоохоронців виключно самою перевіркою. Тобто вони не будуть просити відкривати капот, перевіряти на інші порушення тощо», - повідомив він.
Нардеп також нагадав, що в 2019 році патрульні склали понад 115 тис. постанов про ДТП у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Як відомо, на сьогоднішній день існує 10 законних причин для зупинки автомобіля патрульними:
- порушення ПДР;
- видимі ознаки несправності експлуатованого автомобіля;
- є інформація про причетність авто, водія або пасажирів до скоєння ДТП, адміністративним або кримінальним правопорушенням;
- транспортний засіб знаходиться в розшуку;
- якщо водій або пасажири можуть мати інформацію про ДТП або правопорушення і можуть виступити свідками;
- для залучення водія або пасажирів до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або співробітникам поліції;
- якщо вантаж неправильно закріплений і становить небезпеку для учасників дорожнього руху;
- якщо транспортний засіб укомплектований світловими або звуковими пристроями, які не передбачені порядком;
- якщо є постанова про припинення або обмеження руху на даній ділянці дороги;
- для перевірки автомобілів, зареєстрованих в іншій країні.
Монастирський наголосив, що питання про додаткові підстави для зупинки водіїв «потребує великої дискусії і я думаю, вона відбудеться як у парламенті, так і в межах громадських обговорень».