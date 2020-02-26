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    Події в Україні

    У Раді хочуть надати поліції додаткову підставу для зупинки водіїв

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    <p>Наразі поліція може зупиняти водіїв, якщо є порушення правил дорожнього руху</p> - У Раді хочуть надати поліції додаткову підставу для зупинки водіїв

    Наразі поліція може зупиняти водіїв, якщо є порушення правил дорожнього руху

    Ініціативу обговорять як у парламенті, так і з громадськістю

    Поліції можуть дозволити зупиняти водіїв для перевірки на стан алкогольного сп'яніння.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від фракції «Слуга народу», голова комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Денис Монастирський. 

    «Сьогодні поліція може зупиняти виключно у разі, якщо є порушення правил дорожнього руху. Обговорюється варіант - у разі зупинки авто для перевірки на стан алкогольного сп'яніння, чітко обмежити повноваження правоохоронців виключно самою перевіркою. Тобто вони не будуть просити відкривати капот, перевіряти на інші порушення тощо», - повідомив він.

    Нардеп також нагадав, що в 2019 році патрульні склали понад 115 тис. постанов про ДТП у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

    Як відомо, на сьогоднішній день існує 10 законних причин для зупинки автомобіля патрульними:

    • порушення ПДР;
    • видимі ознаки несправності експлуатованого автомобіля;
    • є інформація про причетність авто, водія або пасажирів до скоєння ДТП, адміністративним або кримінальним правопорушенням;
    • транспортний засіб знаходиться в розшуку;
    • якщо водій або пасажири можуть мати інформацію про ДТП або правопорушення і можуть виступити свідками;
    • для залучення водія або пасажирів до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або співробітникам поліції;
    • якщо вантаж неправильно закріплений і становить небезпеку для учасників дорожнього руху;
    • якщо транспортний засіб укомплектований світловими або звуковими пристроями, які не передбачені порядком;
    • якщо є постанова про припинення або обмеження руху на даній ділянці дороги;
    • для перевірки автомобілів, зареєстрованих в іншій країні.

    Монастирський наголосив, що питання про додаткові підстави для зупинки водіїв «потребує великої дискусії і я думаю, вона відбудеться як у парламенті, так і в межах громадських обговорень».

    Національна поліція України ДТП Верховна Рада дороги депутат водій ПДР Україна партія Слуга народу
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