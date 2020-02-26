У Раді хочуть надати поліції додаткову підставу для зупинки водіїв



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Наразі поліція може зупиняти водіїв, якщо є порушення правил дорожнього руху

Ініціативу обговорять як у парламенті, так і з громадськістю

Поліції можуть дозволити зупиняти водіїв для перевірки на стан алкогольного сп'яніння.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від фракції «Слуга народу», голова комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

«Сьогодні поліція може зупиняти виключно у разі, якщо є порушення правил дорожнього руху. Обговорюється варіант - у разі зупинки авто для перевірки на стан алкогольного сп'яніння, чітко обмежити повноваження правоохоронців виключно самою перевіркою. Тобто вони не будуть просити відкривати капот, перевіряти на інші порушення тощо», - повідомив він.

Нардеп також нагадав, що в 2019 році патрульні склали понад 115 тис. постанов про ДТП у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Як відомо, на сьогоднішній день існує 10 законних причин для зупинки автомобіля патрульними:

порушення ПДР;

видимі ознаки несправності експлуатованого автомобіля;

є інформація про причетність авто, водія або пасажирів до скоєння ДТП, адміністративним або кримінальним правопорушенням;

транспортний засіб знаходиться в розшуку;

якщо водій або пасажири можуть мати інформацію про ДТП або правопорушення і можуть виступити свідками;

для залучення водія або пасажирів до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або співробітникам поліції;

якщо вантаж неправильно закріплений і становить небезпеку для учасників дорожнього руху;

якщо транспортний засіб укомплектований світловими або звуковими пристроями, які не передбачені порядком;

якщо є постанова про припинення або обмеження руху на даній ділянці дороги;

для перевірки автомобілів, зареєстрованих в іншій країні.

Монастирський наголосив, що питання про додаткові підстави для зупинки водіїв «потребує великої дискусії і я думаю, вона відбудеться як у парламенті, так і в межах громадських обговорень».