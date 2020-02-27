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    Поблизу метро «Берестейська» частково обмежать рух транспорту

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    У &laquo;Київавтодорі&raquo; обіцяють роботи закінчити до вечірньої години пік, щоб менше впливати на трафік - Поблизу метро «Берестейська» частково обмежать рух транспорту
    У «Київавтодорі» обіцяють роботи закінчити до вечірньої години пік, щоб менше впливати на трафік

    На шляхопроводі на перетині вулиць Василенка, Дегтярівської над проспектом Перемоги проведуть ремонт однієї з опор, а також зливостоків, - «Київавтодор»

    У Києві 28 лютого на проспекті Перемоги під шляхопроводом поблизу станції метро «Берестейська» частково обмежать рух із 8:00 до 17:00. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

    Зазначається, що на шляхопроводі на перетині вулиць Василенка, Дегтярівської над проспектом Перемоги проведуть ремонт однієї з опор, а також зливостоків.

    «Ремонтники працюватимуть у бік Святошино», - йдеться у повідомленні.

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    У «Київавтодорі» обіцяють роботи закінчити до вечірньої години пік, щоб менше впливати на трафік.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

    У комунальній корпорації перепрошують за незручності.

    метро дороги ремонт Київавтодор
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