Поблизу метро «Берестейська» частково обмежать рух транспорту
У «Київавтодорі» обіцяють роботи закінчити до вечірньої години пік, щоб менше впливати на трафік
На шляхопроводі на перетині вулиць Василенка, Дегтярівської над проспектом Перемоги проведуть ремонт однієї з опор, а також зливостоків, - «Київавтодор»
У Києві 28 лютого на проспекті Перемоги під шляхопроводом поблизу станції метро «Берестейська» частково обмежать рух із 8:00 до 17:00. Про це повідомили у КК «Київавтодор».
Зазначається, що на шляхопроводі на перетині вулиць Василенка, Дегтярівської над проспектом Перемоги проведуть ремонт однієї з опор, а також зливостоків.
«Ремонтники працюватимуть у бік Святошино», - йдеться у повідомленні.
У «Київавтодорі» обіцяють роботи закінчити до вечірньої години пік, щоб менше впливати на трафік.
Під час робіт рух буде частково обмежено.
У комунальній корпорації перепрошують за незручності.