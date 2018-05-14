У центрі міста дорожники влаштували пастку герою парковки (фотофакт)

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Фото: Іван Сидор, Facebook

Комунальники зняла асфальт навколо припарковного на тротуарі Range Rover

Цими вихідними кияни та гості міста спостерігали на вул. Володимирській цікаву картину.

На тротуарі вулиці комунальники зняли асфальт, але залишився маленький острівець покриття, на якому припаркований автомобіль Range Rover.

Кияни у соцмережі Facebook дивуються, чому цю автівку не евакуювали, і одночасно обурюються, що водій припаркував свій автомобіль на тротуарі у той час, коли на вулиці триває капітальний ремонт.

Наразі незрозуміло, як водій вибирався з цієї пастки.

Дивіться фото:

Нагадаємо, наразі вулиця Володимирська капітально ремонтується. На сьогоднішній день ремонт триває на ділянці від пров. Рильського до Андріївського узвозу.

В рамках капітального ремонту оновлення торкнеться проїжджої частини, яка отримає нове двохшарове покриття, і тротуарів, які вдягнуться у нові ФЕМи.

Дорожники вже завершили роботи з влаштування нижнього шару дорожнього покриття на площі 6 тис. кв. м і готуються до влаштування верхнього. Одночасно перевлаштовано 64 одиниці оглядових колодязів та 767 п. м. бортового каменю, інформують у «Київавтодорі».