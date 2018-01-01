У центрі столиці почали демонтаж новорічної красуні

Після завершення урочистих святкувань на Софійській площі почали демонтаж головної ялинки України.

Ялинку направлять до комунального підприємства «Київзеленбуду» для виробництва тирси. Як повідомляли раніше в КМДА, близько 130 тисяч киян і гостей міста зустрічали Новий 2018 рік на Софійській площі, де відбувася святковий концерт. Зі слів організаторів, розважали киян та гостей міста 4200 артистів. Працювали 68



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Новорічна красуня

Після завершення урочистих святкувань на Софійській площі почали демонтаж головної ялинки України.

Ялинку направлять до комунального підприємства «Київзеленбуду» для виробництва тирси.

Як повідомляли раніше в КМДА, близько 130 тисяч киян і гостей міста зустрічали Новий 2018 рік на Софійській площі, де відбувася святковий концерт.

Зі слів організаторів, розважали киян та гостей міста 4200 артистів. Працювали 68 ярмаркових будиночків.

Загалом новорічне містечко на Софійській площі відвідали близько 5 млн осіб. Це на 1 млн більше, ніж торік.