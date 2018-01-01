Столична влада підрахувала, скільки людей зустрічали Новий рік на Софійській площі

Близько 130 тисяч киян і гостей міста зустріли Новий 2018 рік на Софійській площі

Близько 125-130 тисяч киян і гостей міста зустрічали Новий 2018 рік у серці столиці – на Софійській площі, де відбувся грандіозний концерт за участю популярних українських виконавців. Про це повідомили організатори новорічного дійства, повідомляє «Главком». «Знаєте, поки що, починаючи із Нового року-2015, це рекорд. Для



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Різдвяний ярмарок у центрі Києва

Близько 130 тисяч киян і гостей міста зустріли Новий 2018 рік на Софійській площі

Близько 125-130 тисяч киян і гостей міста зустрічали Новий 2018 рік у серці столиці – на Софійській площі, де відбувся грандіозний концерт за участю популярних українських виконавців. Про це повідомили організатори новорічного дійства, повідомляє «Главком».

«Знаєте, поки що, починаючи із Нового року-2015, це рекорд. Для порівняння: 2015 рік на Софійській зустрічали трохи більше ніж 40 тисяч українців, 2016 – близько 70 тисяч, 2017 – близько 100 тисяч. На моїй пам’яті тільки одна Новорічна ніч зібрала більше людей разом – Новий рік-2014. У ту ніч, якщо пам’ять не зраджує, нас було десь півмільйона на Майдані. Це неймовірно приємно, що Київ хочуть відвідати все більше людей, як іноземних, так і внутрішніх туристів.

До речі, згідно з прогнозами Управління туризму, в період із 19 грудня до 19 січня, кількість людей, які відвідають наші святкові локації, становитиме близько 4 млн. Із них – десь 100 тисяч туристів із інших регіонів України, а ще близько 10 тисяч – іноземні гості.

Добра і щастя вам у новому році», – прокоментував заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Нагадаємо, у ніч із 31 грудня на 1 січня було продовжено роботу усього зимового містечка, тому люди, які прийшли на площу, могли вдосталь насолодитись і атракціонами, і концертною програмою. До речі, спеціально для концертної програми новорічної ночі був створений проект під назвою DeluxeSound Dj’s & Kyiv Fantastic Orchestra. Це вперше втілене поєднання музики, що виконує Державний естрадно-симфонічний оркестр України із сучасною діджейською обробкою.

Проект складався із двох частин. У першій прозвучали українські хіти, а у другій – світові, що потрапили у ТОП найкращих пісень 2017 року. Ведучими концерту були Володимир Андрієвський та Марія Туманова.

Із моменту офіційного засвічення вогнів новорічної ялинки на Софійській площі виступили такі відомі виконавці як: Pianoбой, Illaria, Анна-Марія, Dside Band, Kishe, Tayanna, С.К.А.Й., Panivalkova, Сальто Назад, Alloise, Lumiere, Kadnay. Попереду ще виступи: Злати Огнєвіч, Шпилястих Кобзарів, Brunettes Shoot Blondes, The Doox, Naosleep із Державним естрадно-симфонічним оркестром.

Темою зимового фестивалю, що об’єднав чотири локації (Софійську площу, Володимирський проїзд разом із прилеглим сквером та Михайлівську площу) стало неонове світло, саме воно покладене в однойменну назву – «НеоРік на Софії 2018».

Фестиваль працюватиме до 14 січня 2018 року.

Новорічна ялинка цього року приїхала з Івано-Франківської області, сягає у висоту близько 30 метрів і прикрашена у 1 млн світлодіодів. Її креативне оформлення представлене у вигляді «зоряного неба», на втілення якого витрачено 33 км гірлянд, що розташувалися у формі амфітеатру позаду неї. Гілки вбрані у символи фестивалю – ліхтарики різного розміру, загальна кількість яких складає 1000 іграшок.

Окрім новорічної ялинки на Софійській площі, представлена арт-інсталяція навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому із 600 тисяч світлодіодів, концертна сцена, сувенірний ряд від народних майстрів, Фестиваль крижаних скульптур та Київська карусель. Кожні вихідні та святкові дні на відвідувачів чекатимуть виступи оркестрів, зірок української академічної, естрадної, джазової та народної музики.

Усього в рамках святкової програми передбачено 12 концертів.

На Володимирському проїзді простягається різдвяний ярмарок, де можна спробувати українські та європейські страви, а також вибрати подарунки близьким до свят.

У сквері біля Володимирського проїзду вперше в Україні представлений Фестиваль Ілюмінацій. Він об’єднує 37 світлових арт-фігур, привезених із Франції, Греції, Польщі та міст нашої країни.

Серед активностей для дітей і дорослих тут представлені: велика тюбінгова гірка, колесо огляду, Kinder-зона та декілька нових атракціонів.

Окрім того, 7 січня о 15:00 на Софійській площі відбудеться спільна масова коляда та Хода Звіздарів. Долучитися до дійства організатори запрошують усіх охочих.