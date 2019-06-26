У четвер Києву обіцяють грозу



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У столиці та області очікуються шквали

Державна служба України з надзвичайних ситуація попереджає про грози у Києві та Київській області у четвер, 27 червня. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За даними Укргідрометцентру, у Києві та Київській області 27 червня вдень грози, шквали 15-20 м/с, в окремих районах град (І рівень небезпеки, жовтий).

Як повідомила раніше синоптик Наталка Діденко, у четвер, 27 червня, в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на захід та північ грозові дощі.

«Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодніше повітря і протягом п`ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека впаде до +18+23 градусів», - повідомила Діденко.

Внаслідок погодних умов, що спостерігалися в Києві останнім часом (суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявність в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами), відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.

Кількість діоксиду азоту у столичному повітрі перевищує норму щонайменше в 5 разів. Спеціалісти Укргідрометцентру повідомляють, що найбільша концентрація азоту спостерігається поблизу великих проспектів та бульварів. Одне з найбільш забруднених місць у столиці - це проспект Перемоги. Тут кількість небезпечних речовин у повітрі перевищує норму щонайменше в 5 разів. Адже до великої кількості автомобільних викидів додається ще й пекельна спека.