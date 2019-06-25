Рівень азоту у столичному повітрі досяг критичних значень



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Медики попереджають про можливе загострення хвороб

Кількість діоксиду азоту у столичному повітрі перевищує норму щонайменше в 5 разів.

Медики попереджають про небезпеку загострення хвороб та радять більше часу проводити за містом і біля води. Синоптики кажуть, що це все наслідок двотижневої сухої й спекотної погоди, адже у повітрі високий рівень забруднення.

«Всі такі умови сприяють накопиченню шкідливих речовин в приземному шарі повітря, в тому шарі, у якому ми дихаємо. З 10 червня ці показники саме по діоксиду азоту в Києві почали досягати критичних значень», – розповів спеціаліст Укргідрометцентру Владислав Білик.

За його словами, найбільша концентрація азоту спостерігається поблизу великих проспектів та бульварів. Одне з найбільш забруднених місць у столиці - це проспект Перемоги. Тут кількість небезпечних речовин у повітрі перевищує норму щонайменше в 5 разів. Адже до великої кількості автомобільних викидів додається ще й пекельна спека.

«Вони можуть викликати в людей такі захворювання, пов'язані з загостренням хронічних хвороб, - серцево-судинної системи, органів дихання і інших органів, і навіть шкіри», – каже заввідділу інфекційних захворювань Сергій Тимошенко.

Медики радять більше часу проводити в парках і скверах, за можливості покидати місто й відпочивати біля водойм.

Як повідомлялося, починаючи з 10 червня, спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 та формальдегіду.

25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться. Покращення ситуації очікується в останні дні червня.

Раніше повідомлялося, що рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах Оболонського проспекту, Бессарабської площі, Деміївської площі.





Джерело: ТСН