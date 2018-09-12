У четвер у Києві суд винесе вирок серійному живодеру
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Фото: QHA
Олександр Король на одному із засідань суду
Олександр Король обвинувачується в отруєнні семи собак
У четвер, 13 вересня, Шевченківський районний суд Києва оголосить вирок Олександру Королю, який обвинувачується в отруєнні собак.
Засідання суду має розпочатися о 15:00. Суддя – Євген Мартинов.
Справа Олександра Короля триває вже більше двох років, відбулося близько двох десятків судових засідань.
Нагадаємо, в 2015 році Олександра Короля звинуватили в тому, що він отруїв 7 собак в Ботанічному саду імені Фоміна.
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