У четвер у Києві суд винесе вирок серійному живодеру



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Фото: QHA Олександр Король на одному із засідань суду

Олександр Король обвинувачується в отруєнні семи собак

У четвер, 13 вересня, Шевченківський районний суд Києва оголосить вирок Олександру Королю, який обвинувачується в отруєнні собак.

Засідання суду має розпочатися о 15:00. Суддя – Євген Мартинов.

Справа Олександра Короля триває вже більше двох років, відбулося близько двох десятків судових засідань.

Нагадаємо, в 2015 році Олександра Короля звинуватили в тому, що він отруїв 7 собак в Ботанічному саду імені Фоміна.