У Чорнобильській зоні поліція затримала чергових іноземців-порушників (фото)



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Порушниками виявилися громадяни Польщі 26-ти та 28-ми років Фото: Нацполіція

Поляки незаконно проникли на територію зони відчуження

Під час патрулювання території зони відчуження ЧАЕС поліція затримала чергових любителів радіаційного відпочинку на об’єкті «Чорнобиль–2». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Порушниками виявилися громадяни Республіки Польща 26-ти та 28-ми років, які незаконно проникли на територію зони з метою туризму.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення та до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців на території України.

Нагадаємо, днями під час патрулювання території зони відчуження ЧАЕС поліція виявила та затримала чотири групи сталкерів, серед яких є і іноземці, які проникли на територію з метою туризму.