  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За добу поліція затримала у Чорнобильській зоні 17 порушників

    • Розсилка
    Поблизу відселеного села Бички поліція затримала дві групи туристів - За добу поліція затримала у Чорнобильській зоні 17 порушників
    Поблизу відселеного села Бички поліція затримала дві групи туристів
    Фото: Нацполіція

    Серед затриманих сталкерів багато іноземців

    За останню добу під час патрулювання території зони відчуження ЧАЕС поліція виявила та затримала чотири групи сталкерів, серед яких є і іноземці, які проникли на територію з метою туризму. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Перша група з двох чоловіків 28-ми та 42-х років була затримана у відселеному селі Люб’янка. Порушники - мешканці міст Єнакієве та Миколаїв.

    Другу групу порушників правоохоронці затримали у відселеному місті Прип’ять, молоді люди 20-ти років з Дніпропетровської та Чернігівської областей.

    На об’єкті «Чорнобиль-2» була затримана третя група киян 18-ти, 19-ти, 20-ти та 39-ти років.

    Читайте також

    Поблизу відселеного села Бички поліція затримала ще дві групи туристів, четверо з яких громадяни Франції 19-ти, 20-ти, 27-ми років та провідник-киянин 25-ти років. Решта також кияни та жителі Донецької області 18-ти та 20-ти років.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    За добу поліція затримала у Чорнобильській зоні 17 порушників
    За добу поліція затримала у Чорнобильській зоні 17 порушників
    За добу поліція затримала у Чорнобильській зоні 17 порушників
    За добу поліція затримала у Чорнобильській зоні 17 порушників

    У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20-ти до 30-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Матеріали направлено до Іванківського районного та Славутицького міського суду Київської області для прийняття рішення. Також матеріали направлені до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців на території України.

    Як повідомлялося, у порівнянні з першим півріччям 2018 року, цьогоріч відвідувачів зони ЧАЕС було вдвічі більше. Їх кількість зросла з 20609 осіб за 6 місяців до 40046 людей

    Читайте також
    Національна поліція України ЧАЕС Чорнобильська зона іноземці туризм Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ