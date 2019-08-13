За добу поліція затримала у Чорнобильській зоні 17 порушників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поблизу відселеного села Бички поліція затримала дві групи туристів Фото: Нацполіція

Серед затриманих сталкерів багато іноземців

За останню добу під час патрулювання території зони відчуження ЧАЕС поліція виявила та затримала чотири групи сталкерів, серед яких є і іноземці, які проникли на територію з метою туризму. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Перша група з двох чоловіків 28-ми та 42-х років була затримана у відселеному селі Люб’янка. Порушники - мешканці міст Єнакієве та Миколаїв.

Другу групу порушників правоохоронці затримали у відселеному місті Прип’ять, молоді люди 20-ти років з Дніпропетровської та Чернігівської областей.

На об’єкті «Чорнобиль-2» була затримана третя група киян 18-ти, 19-ти, 20-ти та 39-ти років.

Поблизу відселеного села Бички поліція затримала ще дві групи туристів, четверо з яких громадяни Франції 19-ти, 20-ти, 27-ми років та провідник-киянин 25-ти років. Решта також кияни та жителі Донецької області 18-ти та 20-ти років.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20-ти до 30-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного та Славутицького міського суду Київської області для прийняття рішення. Також матеріали направлені до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців на території України.

Як повідомлялося, у порівнянні з першим півріччям 2018 року, цьогоріч відвідувачів зони ЧАЕС було вдвічі більше. Їх кількість зросла з 20609 осіб за 6 місяців до 40046 людей