У двох областях ділки влаштували звалища небезпечних медичних відходів

Одне з підприємств звозило залишки на старі склади, на яких не передбачено зберігання епідемічно небезпечних медичних відходів

На території Київської та Миколаївської областей правоохоронці виявили тонни використаного медичного інструменту та органічних медичних відходів, в тому числі й тих, що мають стосунок до Covid-19. Представники фірми-ліцензіата звозили їх до складських приміщень, не передбачених для зберігання та утилізації.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Серед небезпечних медичних відходів також були лікарські діагностичні та дезінфекційні засоби, предмети із залишками біологічних рідин, відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, діяльність яких, зокрема, пов’язана з Covid-19.

Поліцейські задокументували факти грубого порушення санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами підприємством-ліцензіатом із Київщини.

Згідно з правилами знищення лікарських та біологічних засобів, що не підлягають подальшому використанню, вони набувають статусу відходів і передаються для знищення. Натомість підприємство цього не виконувало, а просто звозило залишки до складських приміщень.

Про факт виявлення небезпечних відходів правоохоронці повідомлять представників органів місцевої влади, щоб ті організували належну утилізацію виявлених відходів.

Справу відкрили за статтею 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з можливим штрафом. Встановлюють коло людей, причетних до цього правопорушення.

Після проведення слідчих дій поліцейські вирішуватимуть питання про додаткову кваліфікацію дій правопорушників за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу. Максимальна санкція за цією статтею — позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.