У палаючому будинку під Києвом загинула старенька жінка

Рятувальники майже три години боролися з вогнем у будинку

Місцеві мешканці винесли жінку з палаючого будинку

У четвер, 11 лютого, сталась пожежа у приватному житловому будинку у м. Бровари.

Виклик надійшов до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 12:18, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику направлено особовий склад 56 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

На місці було виявлено потерпілу 1938 року народження, яку місцеве населення винесло з палаючого будинку. Під час слідування до Броварської лікарні потерпіла померла.

Пожежу було локалізовано о 13:20 та повністю ліквідовано о 14:50.

На гасіння пожежі було задіяно три одиниці техніки та 16 чоловік особового складу.

Причина загорання встановлюється.

Як повідомлялося, 9 лютого вранці сталась пожежа в дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А у Святошинському районі столиці.

11 лютого пізно ввечері сталась пожежа в житловому будинку на вул. Вакуленчука, 1 у Дарницькому районі столиці.

9-10 лютого в Київській області сталися три пожежі у приватному житловому секторі, під час яких загинули три людини.