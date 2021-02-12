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    У палаючому будинку під Києвом загинула старенька жінка

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    Рятувальники майже три години боролися з вогнем у будинку - У палаючому будинку під Києвом загинула старенька жінка
    Рятувальники майже три години боролися з вогнем у будинку
    Фото: ДСНС

    Місцеві мешканці винесли жінку з палаючого будинку

    У четвер, 11 лютого, сталась пожежа у приватному житловому будинку у м. Бровари.

    Виклик надійшов до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 12:18, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику направлено особовий склад 56 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

    На місці було виявлено потерпілу 1938 року народження, яку місцеве населення винесло з палаючого будинку. Під час слідування до Броварської лікарні потерпіла померла.

    Пожежу було локалізовано о 13:20 та повністю ліквідовано о 14:50.

    На гасіння пожежі було задіяно три одиниці техніки та 16 чоловік особового складу.

    Причина загорання встановлюється.

    Як повідомлялося, 9 лютого вранці сталась пожежа в дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А у Святошинському районі столиці.

    11 лютого пізно ввечері сталась пожежа в житловому будинку на вул. Вакуленчука, 1 у Дарницькому районі столиці.

    9-10 лютого в Київській області сталися три пожежі у приватному житловому секторі, під час яких загинули три людини.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок жінка
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