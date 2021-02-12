У Японії з'явиться міністр із самотності

Влада Японії занепокоєна збільшенням числа самогубств на тлі пандемії

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа доручив створити в країні посаду для людини, яка очолить боротьбу із самотністю та ізоляцією в країні. На тлі пандемії в країні збільшилась кількість самогубств серед жінок.

Як пише японське інформагентство Nikkei, відповідне рішення ухвалили через збільшення кількості самогубств в країні на тлі пандемії. За рішенням прем’єра, нову посаду має обійняти міністр у справах відновлення життєдіяльності регіонів Тецусі Сакамото. Суґа доручив йому поєднувати роботу на двох посадах.

«Через поширення коронавірусу зросло число самогубств серед жінок. Я хочу, щоб ви визначили проблеми та ухвалили комплексні заходи», – дав доручення Суґа.

Сакамото також повинен відстежувати стан дитячої бідності в країні та координувати допомогу літнім людям. За словами прем'єра країни, зв’язки між людьми в суспільстві в сучасному світі постійно розмивалися, а пандемія коронавірусу ще більше обмежила їх контакти та зробила проблему очевидною.

Рівень суїциду в Японії раніше був одним з найбільших у світі, у 2006 році країна вийшла на дев'яте місце за цим показником. Водночас до 2020 року Японія посіла вже 36 місце.

Японська культура має довгу історію шанованих самогубств - сепуку, що здійснюються самураями, аби спокутувати свою провину та уникнути безчестя. Багато самогубств у сучасній Японії відбуваються також, як спокута за допущену помилку, що накликає ганьбу, або заподіяну шкоду сім'ї, компанії, своїй спортивній команді, школі тощо.

Причини самогубств в Японії пов'язані перш за все з втратою роботи. Станом на 2009 рік втрата роботи була причиною 65,3% випадків самогубств. Депресія посідала перше місце в списку основних психологічних факторів. Інші причини були пов'язані з неможливістю знайти роботу, повернути борг або кредит, соціальним тиском, проблемами зі здоров'ям, проблемами у взаєминах, у молодшій віковій групі - з цькуванням в школі.

У 2020 році кількість самогубств в Японії вперше збільшилася за останні 11 років. За підрахунками поліції, торік 20 919 людей скоїли суїцид. Хоча протягом останніх одинадцяти років число самогубств серед чоловіків продовжує знижуватися, аналогічний показник серед жінок досяг найвищої позначки за останні п'ять років. Швидше за все, вважають експерти, це пов'язано зі стресом через пандемію.

Подібна посада міністра із самотності є також у Великобританії. Її заснували у 2018 році.

Джерело: Суспільне