У годину пік зупинився рух швидкісного трамвая у центр Києва



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На трамвайних зупинках скупчилися пасажири Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Трамваї зупинилися з технічних причин

Сьогодні, 11 квітня, у годину пік, коли кияни їдуть на роботу та навчання, запинився рух трамваїв №1 на швидкісній лінії.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», на зупинках зібралося багато пасажирів. Самі ж трамваї стоять в районі Михайлівської Борщагівки.

Комунальне підприємство «Київпастранс» інформує, що рух трамваїв затримується з 7:25 по вул. Гната Юри в напрямку Старовокзальної з технічних причин.

«На місце викликано відповідальну службу підприємства», - зазначили у «Київпастрансі».

До слова, 4 квітня між комунальним підприємством «Київпастранс» та львівським спільним німецько-українським підприємством «Електротранс» було укладено договір на поставку 10 трамваїв «Електрон T5B641».

Вартість кожного трамвая складає 49,436 млн грн. Окрім того, ще 3,6 млн коштує комплект запчастин та інструментів. Загальна вартість договору склала 497,962 млн грн.

На сьогодні в Києві працює 10 таких трамваїв на маршрутах правобережного швидкісного трамвая.