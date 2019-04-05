Київ таки купить 10 українських трамваїв за 498 млн грн



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Трамваї «Електрон»

Поставка трамваїв здійснюватиметься окремими партіями

У четвер, 4 квітня, між комунальним підприємством «Київпастранс» та львівським спільним німецько-українським підприємством «Електротранс» було укладено договір на поставку 10 трамваїв «Електрон T5B641». Про це повідомляє AllTransUA у Facebook.

Згідно з умовами договору, поставка здійснюється окремими партіями, виходячи з фактичного обсягу видатків покупця за його окремою заявкою.

Таким чином фактичні обсяги закупівлі можуть бути меншими. Строки поставки наразі встановлені від 1 травня 2019 року до 31 грудня 2019-го.

Вартість кожного трамвая складає 49,436 млн грн.. Окрім того, ще 3,6 млн коштує комплект запчастин та інструментів. Загальна вартість договору склала 497,962 млн грн..

На сьогодні в Києві працює 10 таких трамваїв на маршрутах правобережного швидкісного трамвая.

Детальніше про закупівлю тут.



Згідно інформації, закупівля знаходиться під моніторингом Північного офісу Держаудитслужби.

Раніше повідомлялося, що львівське спільне німецько-українське підприємство «Електронтранс» поставить 10 нових трамваїв для Києва. Про це стало відомо 12 березня на сайті ProZorro, де були опубліковані результати проведених торгів.

Згідно з результатами аукціону, другим учасником торгів була польська компанія Pesa Bydgoszcz, яка пропонувала трамваї за 568,443 млн гривень і не знижувала ціну

Проте, пізніше стало відомо, що КП «Київпастранс» відмовилося підписати договір з «Електротрансом» на закупівлю десяти трамваїв. У тендерній документації на сайті ProZorro було вказано, що причиною такого рішення став брак довідки про несудимість особи, яка підписала конкурсну документацію.