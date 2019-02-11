У Голосієві горіла квартира у багатоповерхівці



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Вогнеборці за 50 хвилин ліквідували пожежу Фото: ДСНС

Внаслідок пожежі кімната та балкон квартири вигоріли повністю

У неділю, 10 лютого, ввечері сталася пожежа в одній із квартир на 9-му поверсі у 9-поверховому житловому будинку на вул. Потєхіна, 3-А в Голосіївському районі Києва. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 17:53.

«На місце події негайно прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття було встановлено, що займання виникло в кімнаті з подальшим розповсюдженням вогню на балкон», - інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

О 18:40 бійці ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі кімната та балкон вигоріли повністю, закопчено стіни та стеля суміжних кімнат.

Загиблих та травмованих немає.

Причини виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, 10 лютого за адресою вулиця Казимира Малевича, 86 в Києві сталася пожежа в офісній будівлі.