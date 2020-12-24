У грудні «ковідні» лікарні Київщини отримають ще майже 250 концентраторів кисню

Наразі у «ковідних» лікарнях Київщини вільні понад тисяча ліжок із киснем

У грудні 2020 року в Київській області для допомоги хворим на коронавірус закупили 247 стаціонарних концентраторів кисню та 10 апаратів штучної вентиляції легень. Про це повідомив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.

Крім цього, для ковідних лікарень Київщини у цьому місяці було придбано 11 моніторів, 9 портативних відсмоктувачів, 3 дефібрилятори, 3 електрокардіографи, 2 інфузійні насоси та 2 комплекти обладнання для проведення досліджень методом ПЛР.

За словами заступника очільника області, у 26 закладах охорони здоров’я під Covid-19 виділено 2665 ліжок, з яких забезпечено подачею кисню 2215 ліжок (83,1%).

Департамент охорони здоров’я закупив 667 кисневих концентраторів. З них 420 заклади охорони здоров’я вже отримали. Поставка решти 247 завершиться до кінця цього року.

Сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 1160 осіб. Загальна завантаженість ліжок складає 43,5%, завантаженість ліжок, забезпечених киснем, – 51,8% (1148 ліжок). Вільними залишаються 48,2% або ж 1067 ліжок із киснем.

«Незабаром Україна разом з усім світом відзначатиме Різдво за григоріанським календарем. Тому я вкотре хочу звернутися до усіх українців. Дотримуйтесь правил карантину. Не поспішайте виходити з дому, якщо нагальної потреби немає. Тримайте соціальну дистанцію. Пам’ятайте – це може врятувати не лише ваше життя, а й життя людей навколо вас», – наголосив Торкунов.