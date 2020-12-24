Новорічні локації в Києві можуть закрити: мерія назвала умову

На засвіченні ялинки на Софійській площі попри карантин були присутні до чотирьох тисяч людей, які не дотримувалися карантинних обмежень

Тільки за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів у Києві можливе продовження роботи новорічних локацій

Новорічні локації у Києві продовжать працювати до середини січня тільки за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів. На цьому наголосив виконуючи обов’язки першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«19 грудня розпочали роботу всі новорічні локації. У столиці немає обмежень щодо кількості осіб, які можуть збиратися в одному місці на відкритому повітрі. Проте, ми наполягаємо на дотриманні дистанції хоча б в один метр та просимо гостей уникати скупчень. Звісно, цього складно домогтися, тому тут працює «Муніципальна варта», яка за потреби нагадує людям про необхідність дотримання протиепідемічних заходів», – зазначив Мондриївський.

Він додав, що тільки особиста відповідальність та свідомість кожного допоможе уникнути інфікування.

У місті ж створені всі умови для безпечного пересування киян та гостей столиці між святковими локаціями. Майже на кожному кроці можна побачити антисептики та нагадування про дотримання дистанції і носіння масок. Окрім того, Держпродспоживслужба постійно контролює дотримання й санітарних норм.

«Так, цьогорічне святкування на головних площах міста справді особливе. Окрім створення новорічного настрою, перед нами стояло завдання – забезпечити всі необхідні умови для збереження здоров’я містян. Ми зробили все можливе, але велика відповідальність нині лежить і на гостях столиці», – сказав Мондриївський.

Він ще раз наголосив, що тільки за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів у Києві можливе продовження роботи новорічних локацій.

Нагадаємо, 19 грудня головна ялинка України на Софійській площі засвітилася вогнями.

Через карантинні обмеження цьогоріч обійшлося без традиційного параду та концерту. На святкуванні попри карантин були присутні до чотирьох тисяч людей, які майже не дотримувалися соціальної дистанції.

Очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан повідомив, що головна ялинка України на Софійській площі в Києві не буде закрита для відвідування. Карантинні обмеження будуть стосуватися тільки скупчення людей в місцях для розваг.