Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19

Україна очікує перший транш доз Covid-вакцин на початку 2021 року ─ міністр

Міністр вважає вакцинацію найефективнішим засобом боротьби з коронавірусом

Вакцинація ─ це найефективніший метод боротьби з поширенням коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Міністр уточнив, що Україна очікує перший транш доз Covid-вакцин на початку 2021 року.

«Доступ українців до вакцини від Covid-19 є пріоритетним питанням. Адже, масова вакцинація населення є найефективнішим методом боротьби з коронавірусною інфекцією», ─ додав міністр.

До слова, Україна може безкоштовно отримати 16 млн доз вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, стало відомо, яку вакцину найімовірніше отримає Україна.

Також МОЗ оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу.

12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

Як вже відомо, Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину проти Covid-19.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.