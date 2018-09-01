У Києві 1500 людей не впустили на концерт Imagine Dragons через підроблені квитки



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Шанувальники групи напередодні придбали на сайті E-ticket

Відома американська група Imagine Dragons 31 серпня, вперше виступала в столиці України. НСК «Олімпійський» був забитий вщент шанувальками, втім не всі фанати змогли потрапити на концерт знаменитого гурту. Багатьом людям відмовили на вході. Причиною стали підроблені квитки, які шанувальники групи напередодні придбали на сайті E-ticket (e-ticket.in.ua).

Киянка Тетяна Іванова, яка стала жертвою шахраїв, розповіла про це у Facebook.

«Кількість потерпілих понад 1500 осіб. Дочка пішла на концерт Imagine Dragons, її не пустили. Квитки підроблені. Вона мріяла і чекала майже півроку, це був подарунок на день народження. Попадалово на 6000 грн за два квитки. Таких як ми там багато»

Жінка зазначила, що квитки купували на E-ticket.

Втім представниця Imagine Dragons зауважила, що квитки справді підроблені, тому деякі шанувальники не зможуть потрапити на концерт.

«На Е-ticket ми квитки не продавали. Не існує такого офіційного квиткового оператора Е-ticket», – заявила представниця гурту.