  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві 39-річна жінка впала з третього поверху, роблячи селфі

    • Розсилка
    У Києві 39-річна жінка впала з третього поверху, роблячи селфі

    Внаслідок падіння жінка отримала закриту черепно-мозкову травму

    У неділю, 2 вересня, у Шевченківському районі Києва жінка випала з третього поверху старої будівлі, коли намагалась зробити селфі. Про це УНН розповіли джерела у медзакладі.

    Так, інцидент стався по обіді. 39-річна жінка, що працює викладачем іноземної мови, заради селфі залізла у стару покинуту будівлю, звідки і впала.

    За словами лікарів, внаслідок падіння жінка отримала закриту черепно-мозкову травму. Її було оперативно доставлено до міської клінічної лікарні.

    У потерпілої було діагностовано підозру на гостру інтоксикацію внаслідок вживання алкоголю.

    Як повідомлялося, 28 серпня на вулиці Алма-Атинській у Києві 15-річна дівчинка випала з вікна 13-го поверху. За словами очевидців, дівчинка робила селфі на вікні під’їзду. Вона не втрималася на підвіконні та впала вниз.

    Від отриманих травм дівчинка померла миттєво.

    Читайте також
    Київ селфі кияни жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ