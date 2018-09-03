У Києві 39-річна жінка впала з третього поверху, роблячи селфі



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Внаслідок падіння жінка отримала закриту черепно-мозкову травму

У неділю, 2 вересня, у Шевченківському районі Києва жінка випала з третього поверху старої будівлі, коли намагалась зробити селфі. Про це УНН розповіли джерела у медзакладі.

Так, інцидент стався по обіді. 39-річна жінка, що працює викладачем іноземної мови, заради селфі залізла у стару покинуту будівлю, звідки і впала.

За словами лікарів, внаслідок падіння жінка отримала закриту черепно-мозкову травму. Її було оперативно доставлено до міської клінічної лікарні.

У потерпілої було діагностовано підозру на гостру інтоксикацію внаслідок вживання алкоголю.

Як повідомлялося, 28 серпня на вулиці Алма-Атинській у Києві 15-річна дівчинка випала з вікна 13-го поверху. За словами очевидців, дівчинка робила селфі на вікні під’їзду. Вона не втрималася на підвіконні та впала вниз.

Від отриманих травм дівчинка померла миттєво.