У Києві 15-річна дівчинка загинула через селфі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дівчинка випала з вікна 13 поверху на козирок житлового будинку

На вулиці Алма-Атинській у Києві 15-річна дівчинка випала з вікна 13-го поверху. Від отриманих травм вона померла.

Трагедія сталася 28 серпня близько 14 години за адресою Алма-Атинська, 39д.

15-річна дівчинка випала з вікна 13 поверху на козирок житлового будинку, повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, дівчинка робила селфі на вікні під’їзду. Вона не втрималася на підвіконні та впала вниз.

Від отриманих травм дівчинка померла миттєво.

Dtp.kiev.ua з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що підліток страждала від нерозділеного кохання.

На місце прибув екіпаж патрульної поліції, швидка та слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

Нагадаємо, 13 серпня з 11 поверху будинку за адресою вулиця Златоустівська, 44/22 викинулася молода жінка. Вона впала на козирок ресторану «Танукі», який розташований на першому поверсі. В цей же день, 13 серпня, з балкона будинку за адресою проспект Перемоги, 89-а викинулася жінка.

У неділю, 12 серпня, в Києві на вулиці Ігоря Турчина, 15 голий чоловік випав з вікна балкона. Його госпіталізували в лікарню. За словами патрульних, потерпілий хлопець стверджує, що йому 18 років, однак виглядає він набагато старше. Попередньо, він випав з балкона четвертого поверху.