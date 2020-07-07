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    У Києві - 63 нових випадки коронавірусу. Троє людей померло

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    У Києві - 63 нових випадки коронавірусу. Троє людей померло

    Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Шевченківському районі - 15

    Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 63 людини. Троє хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збiльшилась ще на 63 людини. Троє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 5665 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

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    Серед тих, що захворіли: 30 жiнок віком від 19 до 71 рокiв. Та 4 дівчинки від 3 до 17 років. 28 чоловіків віком від 21 до 77 рокiв. І хлопчик, якому 3 роки. Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

    Одужали за добу 39 людей. Усього коронавірус подолали  1848 мешканців столиці.

    «Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Шевченківському районі - 15. У Солом‘янському - 11. Та в Дніпровському районі  - 10 випадків, - зазначив мер столиці. - Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе!», - наголосив Віталій Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49607
    • Хворіють
      26131
    • Одужали
      22193
    • Померли
      1283

    Також нагадаємо, що управління Пенсійного фонду на Оболоні закрито через коронавірус.

    Станом на ранок 7 липня в Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

    Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
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