У Києві - 63 нових випадки коронавірусу. Троє людей померло



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Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Шевченківському районі - 15

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 63 людини. Троє хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збiльшилась ще на 63 людини. Троє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 5665 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли: 30 жiнок віком від 19 до 71 рокiв. Та 4 дівчинки від 3 до 17 років. 28 чоловіків віком від 21 до 77 рокiв. І хлопчик, якому 3 роки. Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за добу 39 людей. Усього коронавірус подолали 1848 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Шевченківському районі - 15. У Солом‘янському - 11. Та в Дніпровському районі - 10 випадків, - зазначив мер столиці. - Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе!», - наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 49607

Хворіють 26131

Одужали 22193

Померли 1283

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Також нагадаємо, що управління Пенсійного фонду на Оболоні закрито через коронавірус.

Станом на ранок 7 липня в Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби Covid-19.