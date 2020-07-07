Швейцарія посилює карантин: тепер у транспорт пускатимуть лише в масках



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Наразі у Швейцарії підтверджено 32 315 випадків Covid-19

Тепер кожен, хто прибуває до Швейцарії з країн «високого ризику», мусить проходити обов'язковий карантин тривалістю десять днів

Мешканців Швейцарії зобов'язали носити захисні маски у громадському транспорті, аналогічний режим стосується й пасажирських авіаперевезень.

Про це інформує SWI.

«З понеділка пасажири всіх поїздів, трамваїв, автобусів, канатних підйомників та водного транспорту зобов’язані носити захисні маски», - йдеться у повідомленні.

Швейцарські міжнародні авіалінії також заявили, що зобов’язують своїх пасажирів пребувати у масках під час польотів.

Авіакомпанія до останнього часу лише рекомендувала масковий режим протягом усього польоту, втім, пасажири були зобов'язані носити маски тільки при посадці та висадці.

Крім того, кожен, хто прибуває до Швейцарії з країн «високого ризику», мусить проходити обов'язковий карантин тривалістю десять днів. Перелік з 29 таких країн (у тому числі США та РФ) був опублікований минулого тижня, він буде постійно оновлюватися. Україну зараз віднесено до країн з меншим ризиком.

За останніми даними, у Швейцарії підтверджено 32 315 випадків Covid-19, у тому числі 1965 – летальних. 29 300 пацієнтів одужали.

До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.