  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оперативні дані МОЗ. 564 нових випадків коронавірусу за добу

    • Розсилка
    Оперативні дані МОЗ. 564 нових випадків коронавірусу за добу

    Кількість заражених в Україні наближається до 50 тисяч

    В Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Для порівняння, днем раніше в Україні було виявлено 543 нових випадків хвороби.

    Отже, станом на ранок 7 липня в Україні 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Також міністр повідомив про те, що за минулу добу померла 21 людина, а загалом зафіксовано 1283 летальних випадків. 

    За час пандемії 22 193 пацієнти одужало. Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.

    Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

    • Вінницька область — 1979 випадків;
    • Волинська область — 2788 випадків;
    • Дніпропетровська область — 1116 випадків;
    • Донецька область — 686 випадків;
    • Житомирська область — 1469 випадків;
    • Закарпатська область — 3458 випадків;
    • Запорізька область — 598 випадків;
    • Івано-Франківська область — 2744 випадки;
    • Кіровоградська область — 663 випадки;
    • м. Київ — 5665 випадків;
    • Київська область — 2809 випадків;
    • Львівська область — 6445 випадків;
    • Луганська область — 85 випадків;
    • Миколаївська область — 461 випадок;
    • Одеська область — 1919 випадків;
    • Полтавська область — 325 випадків;
    • Рівненська область — 4228 випадків;
    • Сумська область — 321 випадок;
    • Тернопільська область — 2108 випадків;
    • Харківська область — 2416 випадків;
    • Херсонська область — 196 випадків;
    • Хмельницька область — 842 випадки;
    • Чернівецька область — 5032 випадки;
    • Черкаська область — 678 випадків;
    • Чернігівська область — 576 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на Covid-19.

    Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні було виявлено 543 нових випадків хвороби, 13 – померли

     Читайте також статтю:


    міністр Максим Степанов хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ