Оперативні дані МОЗ. 564 нових випадків коронавірусу за добу



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Кількість заражених в Україні наближається до 50 тисяч

В Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Для порівняння, днем раніше в Україні було виявлено 543 нових випадків хвороби.

Отже, станом на ранок 7 липня в Україні 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Також міністр повідомив про те, що за минулу добу померла 21 людина, а загалом зафіксовано 1283 летальних випадків.

За час пандемії 22 193 пацієнти одужало. Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.