Оперативні дані МОЗ. 564 нових випадків коронавірусу за добу
Кількість заражених в Україні наближається до 50 тисяч
В Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Для порівняння, днем раніше в Україні було виявлено 543 нових випадків хвороби.
Отже, станом на ранок 7 липня в Україні 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Також міністр повідомив про те, що за минулу добу померла 21 людина, а загалом зафіксовано 1283 летальних випадків.
За час пандемії 22 193 пацієнти одужало. Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1979 випадків;
- Волинська область — 2788 випадків;
- Дніпропетровська область — 1116 випадків;
- Донецька область — 686 випадків;
- Житомирська область — 1469 випадків;
- Закарпатська область — 3458 випадків;
- Запорізька область — 598 випадків;
- Івано-Франківська область — 2744 випадки;
- Кіровоградська область — 663 випадки;
- м. Київ — 5665 випадків;
- Київська область — 2809 випадків;
- Львівська область — 6445 випадків;
- Луганська область — 85 випадків;
- Миколаївська область — 461 випадок;
- Одеська область — 1919 випадків;
- Полтавська область — 325 випадків;
- Рівненська область — 4228 випадків;
- Сумська область — 321 випадок;
- Тернопільська область — 2108 випадків;
- Харківська область — 2416 випадків;
- Херсонська область — 196 випадків;
- Хмельницька область — 842 випадки;
- Чернівецька область — 5032 випадки;
- Черкаська область — 678 випадків;
- Чернігівська область — 576 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на Covid-19.
Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні було виявлено 543 нових випадків хвороби, 13 – померли.