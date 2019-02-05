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    У Києві аварія на водоканалі перетворила вулицю на річку: рух перекрито (фото)

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    Прорив труби на вулиці Дорогожицькій - У Києві аварія на водоканалі перетворила вулицю на річку: рух перекрито (фото)
    Прорив труби на вулиці Дорогожицькій
    Фото: Київводоканал

    Через аварію змінено рух тролейбусів маршрутів 19, 23

    У вівторок, 5 лютого, о 4:15 у Києві на перетині вулиць Мельникова та Дорогожицької стався прорив труби, який супроводжувався великим витоком води. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Аварійна бригада терміново прибула на місце витоку та розпочала ремонтні роботи, зазначають у компанії.

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    Наразі роботи тривають, частина дороги перекрита, через це частково обмежений рух громадського транспорту, зокрема тролейбусу №23.

    Під час виконання ремонтних робіт вірогідно вулиця Дорогожицька буде повністю перекрита.

    «Просимо киян з розумінням ставитися до тимчасових незручностей та обирати інші маршрути руху», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомляє КП «Київпастранс», з 6:15 заблоковано рух тролейбусів маршрутів 19, 23 по вул. Дорогожицька - Мельникова з причини аварії водоканала. «На місце направлено аварійно-відновлювальні засоби міста. Рух тролейбусів маршруту №23 організовано по маршруту №16, тролейбуси маршруту №19 курсують по маршруту №19д», - інформують у транспортному підприємстві.

    Нагадаємо, сьогодні через аварії відключено водопостачання будинків на трьох вулицях Києва
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