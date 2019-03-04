У Києві без води лишилися будинки на двох вулицях (адреси)



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Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

У понеділок, 4 березня, вранці через пошкодження на мережі холодного водопостачання відсутня вода у будинках на двох вулицях Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Академіка Ромоданова, 6/29;

вул. Казимира Малевича, 30, 31, 47/49.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.