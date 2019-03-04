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    У Києві без води лишилися будинки на двох вулицях (адреси)

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    У Києві без води лишилися будинки на двох вулицях (адреси)

    Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

    У понеділок, 4 березня, вранці через пошкодження на мережі холодного водопостачання відсутня вода у будинках на двох вулицях Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Академіка Ромоданова, 6/29;
    • вул. Казимира Малевича, 30, 31, 47/49.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.

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