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    У Києві біля автовокзалу сталася бійка зі стріляниною

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    Місце стрілянини - У Києві біля автовокзалу сталася бійка зі стріляниною
    Фото: Нацполіція
    Місце стрілянини

    Попередньо відомо, що шестеро чоловіків спровокували бійку із трьома опонентами

    У п’ятницю ввечері в Києві біля автовокзалу відбулася перестрілка, є потерпілі, інформація про них уточнюється.

    Про це повідомила прес-служба столичної поліції. 

    Інцидент стався на вулиці Симона Петлюри в Шевченківському районі. 

    «Попередньо відомо, що шестеро чоловіків спровокували бійку із трьома опонентами. У результаті хтось із учасників зробив кілька пострілів. Інформація про потерпілих уточнюється, оскільки на момент приїзду правоохоронців їх забрала швидка. Експерти вилучили гільзи для проведення дослідження, попередньо - стріляли з травматичної зброї», - йдеться у повідомленні. 

    91.

    Правоохоронці оглядають місце події і перевіряють наявність відеокамер, які могли зафіксувати правопорушення. 

    Зловмисники з місця події зникли, тому їх зараз розшукують. 

    Нагадаємо, нещодавно у Києві єгиптянин на BMW тікав від переслідування і розбив три автівки.

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