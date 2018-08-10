У Києві біля автовокзалу сталася бійка зі стріляниною



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Фото: Нацполіція Місце стрілянини

Попередньо відомо, що шестеро чоловіків спровокували бійку із трьома опонентами

У п’ятницю ввечері в Києві біля автовокзалу відбулася перестрілка, є потерпілі, інформація про них уточнюється.

Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

Інцидент стався на вулиці Симона Петлюри в Шевченківському районі.

«Попередньо відомо, що шестеро чоловіків спровокували бійку із трьома опонентами. У результаті хтось із учасників зробив кілька пострілів. Інформація про потерпілих уточнюється, оскільки на момент приїзду правоохоронців їх забрала швидка. Експерти вилучили гільзи для проведення дослідження, попередньо - стріляли з травматичної зброї», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оглядають місце події і перевіряють наявність відеокамер, які могли зафіксувати правопорушення.

Зловмисники з місця події зникли, тому їх зараз розшукують.

Нагадаємо, нещодавно у Києві єгиптянин на BMW тікав від переслідування і розбив три автівки.