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    У Києві біля супермаркету чоловік влаштував стрілянину (фото, відео)

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    <p>На місці працювали співробітники служби безпеки &laquo;Сіріус&raquo; та поліція</p> - У Києві біля супермаркету чоловік влаштував стрілянину (фото, відео)

    На місці працювали співробітники служби безпеки «Сіріус» та поліція

    Фото: Інформатор

    Поліція затримала стрілка та його друга для з'ясування обставин

    У неділю, 15 березня, на вулиці Скляренка, 17 на вході в супермаркет «Сільпо» чоловік в нетверезому стані влаштував стрілянину, попередньо, зі стартового пістолета.

    Повідомлення про подію надійшло на лінію служби безпеки «Сіріус» о 20:49. Тривожну кнопку натиснув охоронець супермаркету, він також викликав поліцію. Про це повідомляє Інформатор.

    Прибувши за вказаною адресою, співробітники приватної служби охорони затримали двох порушників в стані сильного алкогольного сп'яніння і передали їх співробітникам поліції. Ті, у свою чергу, відразу встановили, кому належить предмет з написом Retay, який схожий на стартовий пістолет, і наділи на чоловіка наручники. Разом з власником пістолета був його друг, його також ввічливо попросили залишитися на місці події.

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    У Києві біля супермаркету чоловік влаштував стрілянину (фото, відео)
    У Києві біля супермаркету чоловік влаштував стрілянину (фото, відео)
    У Києві біля супермаркету чоловік влаштував стрілянину (фото, відео)
    У Києві біля супермаркету чоловік влаштував стрілянину (фото, відео)
    У Києві біля супермаркету чоловік влаштував стрілянину (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Як виявилося, крики про допомогу охоронець супермаркету чув від третього учасника інциденту. Його нібито били двоє вищевказаних товариші і стріляли, попередньо, в його сторону. Але потерпілий втік в невідомому напрямку, коли його врятували від побиття. Чи отримав він якісь серйозні травми, невідомо.

    Чоловік, який стріляв, плутався у своїх свідченнях. Спочатку він сказав, що таким чином влаштовував феєрверк, потім стверджував, що так захищався, іноді викрикував, що це взагалі не він. А друг порушника просив не влазити в сімейні питання, які невідомі оточуючим (нібито конфлікт виник між родичами).

    В результаті у затриманого вилучили предмет, який схожий на пістолет, дві гільзи та 7 патронів. Все це відправлять на експертизу. А стрілка та його друга затримали для з'ясування всіх деталей і подальшої кваліфікації їх дій.

    На місці працювали співробітники служби безпеки «Сіріус», патрульні та слідчо-оперативна група.

    Національна поліція України Київ чоловік магазин стрілянина
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