У Києві біля супермаркету чоловік влаштував стрілянину (фото, відео)



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На місці працювали співробітники служби безпеки «Сіріус» та поліція Фото: Інформатор

Поліція затримала стрілка та його друга для з'ясування обставин

У неділю, 15 березня, на вулиці Скляренка, 17 на вході в супермаркет «Сільпо» чоловік в нетверезому стані влаштував стрілянину, попередньо, зі стартового пістолета.

Повідомлення про подію надійшло на лінію служби безпеки «Сіріус» о 20:49. Тривожну кнопку натиснув охоронець супермаркету, він також викликав поліцію. Про це повідомляє Інформатор.

Прибувши за вказаною адресою, співробітники приватної служби охорони затримали двох порушників в стані сильного алкогольного сп'яніння і передали їх співробітникам поліції. Ті, у свою чергу, відразу встановили, кому належить предмет з написом Retay, який схожий на стартовий пістолет, і наділи на чоловіка наручники. Разом з власником пістолета був його друг, його також ввічливо попросили залишитися на місці події.

Як виявилося, крики про допомогу охоронець супермаркету чув від третього учасника інциденту. Його нібито били двоє вищевказаних товариші і стріляли, попередньо, в його сторону. Але потерпілий втік в невідомому напрямку, коли його врятували від побиття. Чи отримав він якісь серйозні травми, невідомо.

Чоловік, який стріляв, плутався у своїх свідченнях. Спочатку він сказав, що таким чином влаштовував феєрверк, потім стверджував, що так захищався, іноді викрикував, що це взагалі не він. А друг порушника просив не влазити в сімейні питання, які невідомі оточуючим (нібито конфлікт виник між родичами).

В результаті у затриманого вилучили предмет, який схожий на пістолет, дві гільзи та 7 патронів. Все це відправлять на експертизу. А стрілка та його друга затримали для з'ясування всіх деталей і подальшої кваліфікації їх дій.

На місці працювали співробітники служби безпеки «Сіріус», патрульні та слідчо-оперативна група.