У Києві частково перекриють Південний міст

Рух частково перекриють у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе

У Києві ввечері 26 грудня частково перекриють автомобільний рух Південним мостом. Про це повідомляє у Facebook прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор». Рух частково перекриють у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе. Обмеження триватиме з 22:00 вівторка, 26 грудня, до 06:00 середи, 27 грудня. Обмеження