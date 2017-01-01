У Києві частково перекриють Південний міст
- Вчора, 21:27
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Південний міст
Рух частково перекриють у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе
У Києві ввечері 26 грудня частково перекриють автомобільний рух Південним мостом.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».
Рух частково перекриють у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе. Обмеження триватиме з 22:00 вівторка, 26 грудня, до 06:00 середи, 27 грудня.
Обмеження руху пов'язане з виконанням робіт з ремонту деформаційного шва на мостовому переході.
До слова, «Київенерго» віддало 80% свого капіталу компанії «ДТЕК Київські електромережі».