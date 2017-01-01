«Київенерго» віддало 80% свого капіталу компанії «ДТЕК Київські електромережі»

Статутний капітал «Київенерго» становитиме 5,418 млрд грн, «ДТЕК Київські електромережі» — 21,673 млрд грн

Акціонери енергопостачальної столичної компанії «Київенерго» ухвалили рішення про передачу 80% статутного капіталу підприємства (21,673 млрд грн) новій компанії - «ДТЕК Київські електромережі», яка займатиметься розподілом електроенергії та експлуатацією електромереж у столиці після завершення процесу поділу



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Статутний капітал «Київенерго» становитиме 5,418 млрд грн, «ДТЕК Київські електромережі» — 21,673 млрд грн

Акціонери енергопостачальної столичної компанії «Київенерго» ухвалили рішення про передачу 80% статутного капіталу підприємства (21,673 млрд грн) новій компанії - «ДТЕК Київські електромережі», яка займатиметься розподілом електроенергії та експлуатацією електромереж у столиці після завершення процесу поділу «Київенерго» за видами діяльності.

Згідно з повідомленням компанії, в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), це рішення було ухвалено на позачергових зборах акціонерів 22 грудня 2017 року.

«Позачерговими загальними зборами акціонерів «Київенерго» у зв'язку з реорганізацією товариства шляхом виділення з нього оператора системи розподілу - «ДТЕК Київської електромережі» - ухвалено рішення про випуск акцій з метою конвертації 108 364 280 простих іменних акцій «Київенерго» номінальною вартістю 0,25 грн кожна акція в 108 364 280 акцій «Київенерго» номінальною вартістю 0,05 грн кожна акція і 108 364 280 акцій «ДТЕК Київські електромережі» номінальною вартістю 0,2 грн кожна акція», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що статутний капітал «Київенерго» розподіляється між «Київенерго» і «ДТЕК Київські електромережі» таким чином: статутний капітал «Київенерго» становитиме 5,418 млрд грн; статутний капітал «ДТЕК Київської електромережі» становитиме 21,673 млрд грн.

Як повідомлялося раніше, 13 листопада 2017 року акціонери «Київенерго» ухвалили рішення розділити компанію на два підприємства: одне займатиметься розподілом електроенергії і експлуатацією електромереж, а друге - постачанням електрики. Дане рішення було ухвалено з метою виконання норм закону «Про ринок електроенергії», який передбачає поділ генерації, передачі й постачання електроенергії шляхом створення окремих компаній до грудня 2018 року в усіх обленерго України.

3 квітня 2017 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про ринок електроенергії». 8 червня цей закон підписав президент України Петро Порошенко. Передбачається, що цей закон приведе до того, що в сегментах генерації електроенергії та її поставок для кінцевих споживачів виникнуть конкурентні відносини, що змусить виробників підвищувати свою ефективність, а також буде виведено з ринку неефективну генерацію.

На початку листопада 2017 року «Київенерго» повідомили, що компанія планує до грудня 2018 року завершити основні заходи щодо реорганізації бізнесу і створення двох підприємств «ДТЕК Київські електромережі» і «Київська енергопостачальна компанія».

Джерело: УНІАН