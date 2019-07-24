У Києві через аварії залишилися без води будинки на чотирьох вулицях (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У середу, 24 липня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Шота Руставелі, 29, 29Б;

вул. Новоукраїнська, 1/3, 1/3А;

вул. Дніпроводська;

вул. Машинобудівна, 50;

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, вже другий тиждень тривають аварійно-відновлювальні роботи на Мостицькому колекторі.