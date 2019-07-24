У Києві через аварії залишилися без води будинки на чотирьох вулицях (адреси)
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
У середу, 24 липня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Шота Руставелі, 29, 29Б;
- вул. Новоукраїнська, 1/3, 1/3А;
- вул. Дніпроводська;
- вул. Машинобудівна, 50;
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, вже другий тиждень тривають аварійно-відновлювальні роботи на Мостицькому колекторі.