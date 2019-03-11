У Києві через аварії зникла вода на двох вулицях (адреси)



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Київводоканал планує за добу відновити водопостачання

Сьогодні, 11 березня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Олександрівська, 1-14, 2/88, 8, 12/14, 16;

вул. Гончарова, 21.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.