У Києві через аварії зникла вода на двох вулицях (адреси)
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Київводоканал планує за добу відновити водопостачання
Сьогодні, 11 березня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Олександрівська, 1-14, 2/88, 8, 12/14, 16;
- вул. Гончарова, 21.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.