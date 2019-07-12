У Києві через аварію залишилися без води пів сотні будинків (адреси)



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

У п’ятницю, 12 липня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Бакинська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;

пров. Бакинський, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

вул. Чаплигіна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 3 липня на базі Деснянської водопровідної станції відбулося показове навчання з питань цивільного захисту, яке проводили представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Київської служби порятунку, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. В навчаннях було задіяно 8 одиниць техніки та біля 35 фахівців особового складу різних підрозділів. Під час навчань було відтворено порядок дій при аварійній ситуації з витоком хлору. За легендою витік хлору відбувся у зв`язку з пошкодженням трубопроводу переливної станції.